Dopo la pioggia, il sereno. Ma questa volta la magia dell’arcobaleno si è raddoppiata. E nelle foto che stanno facendo il giro del web (in copertina uno scatto di Terry Marinuzzi) si vede il doppio arcobaleno sul mare davanti al faro. Uno spettacolo al quale in molti hanno assistito ed è stato apprezzato in tutta la città.

