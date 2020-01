Commozione, felicità e l’affetto dei parenti. E’ stato un pomeriggio unico per Vitangelo Botta, titolare da 40 anni dell’omonima pizzeria in via Carulli, storico luogo di ritrovo del cuore del quartiere Madonnella. “Faccio questo mestiere da mezzo secolo, ho fatto il mio sempre con il cuore e probabilmente la gente lo ha recepito nel corso tempo”, ha commentato Botta. Che aggiunge: “Oggi l’attività è gestita da mio figlio, forse è più bravo di me”.

A consegnare la targa sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro e il consigliere comunale Antonio Ciaula. “A New York ci sono pizzerie ma non ci sono pizze buone come quelle che fa Angelo, questo è un riconoscimento per la straordinaria passione messa nella propria attività”, ha concluso Decaro.

