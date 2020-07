Incidente questa sera sulla tangenziale all’altezza di Torre a Mare. Un camper e un’auto si sono tamponati, per cause in corso di accertamento. Non ci sarebbero feriti. Ma i disagi al traffico, in orario di rientro dalle località di mare, sono stati molto forti, con code fino a 10 chilometri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.