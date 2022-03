Sono trascorsi cinque mesi dalla data inizialmente annunciata dal Comune di Bari per il lancio del servizio di bike sharing a marchio Vaimoo. Da ottobre 2021, l’attivazione di 42 postazioni diffuse sul territorio comunale, con la disponibilità di 230 biciclette muscolari e 80 elettriche, era stata rinviata “entro la primavera 2022” (qui l’articolo).

Nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo slittamento, a causa dell’iter procedurale per le autorizzazioni della Soprintendenza necessarie all’installazioni di 35 impianti pubblicitari cittadini che l’azienda pugliese gestirà in modo da rendere sostenibile economicamente il progetto di mobilità condivisa. L’investimento complessivo sarà di oltre 2.300.000 euro a cui si aggiungeranno quattro milioni di euro per la manutenzione.

Soldi che, va specificato, si potranno recuperare con la pubblicità e il canone corrisposto dal Comune di 60mila euro l’anno, al quale si aggiungeranno altri 700mila euro una tantum. Secondo i calcoli dell’amministrazione, il valore della concessione per tutti i 20 anni sarà di 30 milioni di euro.

Il capoluogo pugliese quindi ci riprova dopo i fallimenti del bike sharing sotto la guida dell’ex sindaco Michele Emiliano. Resta l’incognita delle tempistiche: “Abbiamo inoltrato alla Soprintendenza – spiega l’assessore Giuseppe Galasso – tutta l’istruttoria relativa alle postazioni pubblicitarie, che sono state fortemente ridimensionate anche perché alcune saranno posizionate nel centro città. Prevediamo di riuscirci entro l’estate”.

Il noleggio dei mezzi potrà avere le stesse tariffe individuate dai gestori del monopattino sharing (1 euro lo sblocco + 15 centesimi al minuto), con la previsione di avviare campagne di abbonamenti per determinate categorie di utenti. Le stesse biciclette sono già presenti a Copenaghen, Rotterdam e Stoccolma.

Intanto Bari è tra le città italiane con la maggiore fruizione dei monopattini elettrici in sharing: secondo il focus di Legambiente il capoluogo pugliese e Rimini manifestano un alto utilizzo di questi mezzi con rispettivamente 498.494 e 333.340 prelievi annui effettuati nel 2020. FONTE

