L’avvocato Ilaria Gadaleta, Consigliera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ritiene doveroso esprimere la sua totale contrarietà a quanto affermato dal presidente Giovanni Stefaní in una nota in merito alla sentenza del Consiglio nazionale forense..

“Innanzitutto duole dover constatare che si parli di “consiglieri di maggioranza”, permeando un linguaggio politico rivolto ad una istituzione che ha il compito di “tutelare l’avvocatura” su base distrettuale e che quindi non ha “minoranze” né connotazioni di altro genere, ma rappresenta, nella diversità di idee e apporti individuali, un unicum inscindibile. Duole dover constatare che le dichiarazioni alla stampa non vengono previamente condivise con gli altri consiglieri della istituzione;duole, infine, dover constatare che nonostante la sede per effettuare tali valutazioni sarebbe dovuta essere quella istituzionale, per la quale era stata già sollecitata e concordata una discussione, ci si sia affidati alla comunicazione mediatica, con gravi ripercussioni sulla istituzione stessa, usando, peraltro, il canale comunicativo di tutto il consiglio dell’Ordine, per dichiarazioni “personali”. Tanto premesso, ferma restando la libertà di agire giudizialmente, resta il problema di ordine politico che è prevalente e che imporrebbe le immediate dimissioni dell’avv. Stefanì, con un gesto di evidente responsabilità”.

