Nella odierna mattinata, il Gruppo di Lavoro per la prevenzione dei Fenomeni a danno dell’Ambiente e della Salute Pubblica di Gens Nova, ha potuto constatare lo stato di salute delle campagne nell’agro di Palese – Bari.

Proprio percorrendo la S.S. 16, non è passato inosservato un accumulo di rifiuti che si scorgeva nella campagna sottostante. Ben conoscendo il territorio rurale, i volontari si sono prodigati per raggiungere il sito “inquinato”, lo stesso era ubicato in un uliveto posto nell’agro di Palese. Sul sito erano stati sversati e miscelati diversi rifiuti, anche riconducibili agli speciali, il tutto di fianco un uliveto. Proseguendo, il gruppo di lavoro ha rinvenuto lungo una strada frequentata da diversi podisti, altri accumuli di rifiuti speciali.

“Ancora una volta – su legge in una nota- Gens Nova ha segnalato alle autorità competenti questo scempio, che di fatto andrà a nutrire la folta schiera dei siti inquinati già oggetto di censimento da parte di questa organizzazione. Auspicando che si possa prendere in seria considerazione questo fenomeno, che di fatto sta martoriando buona parte del nostro territorio”.

