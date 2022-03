Addio a Davide Loizzo, specializzando del terzo anno di Urologia della scuola di Medicina, originario di Altamura, morto negli Stati Uniti in un incidente stradale. A darne notizia il professore Loreto Gesualdo.

“Oggi non ho più lacrime – scrive su Facebook – Mi sono svegliato e ho appreso dal mio collega Michele Battaglia la brutta notizia che il dott. Davide Loizzo, specializzando 3 anno di urologia presso la nostra Scuola di Medicina, mio compaesano, è morto in seguito ad un incidente stradale negli Stati Uniti dove si era recato per uno stage e perfezionare il suo percorso in urologia. Il destino gli ha riservato una brutta sorpresa. Davide un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il mio profondo dispiacere. Vi sono vicino con la preghiera e affetto. Abbiamo perso un professionista eccezionale, sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato in tutti noi. Riposa in pace Davide”. (Foto facebook)

