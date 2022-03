Vigilia di Bari-Juve Stabia affidata alle parole di Guillaume Gigliotti. Il difensore francese, risponde alle domande in vista della 32esima giornata del girone C di Serie C. Il Bari, reduce dalle due ottime vittorie contro Catanzaro e Francavilla, ospiterà la Juve Stabia. All’andata, le vespe si imposero sui biancorossi per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato da Eusepi al tramonto del primo tempo.

“Non abbiamo ancora ottenuto nulla, ma stiamo dimostrando che gruppo siamo – esordisce Gigliotti – il Catanzaro è alle spalle, adesso pensiamo solo a domani”. Il cammino del Bari nelle ultime quattro partite, vede tre vittorie e un pareggio. Totalmente ribaltato il ruolino di marcia di inizio 2022. Gigliotti chiarisce anche questo punto.

“Non credo che abbiamo cambiato qualcosa, siamo sempre gli stessi – sottolinea il difensore – siamo solo stati un po’ sfortunati. Polito ci ha dato una svegliata e questo è stato un bene, sia per la squadra sia per tutti”. Vista l’emergenza infortuni, il centrale francese, molto probabilmente sarà nuovamente titolare. Richiesto un parere sulla sua attuale condizione, Gigliotti non lascia spazio all’immaginazione.

“Il mister non fa giocare il nome o il giocatore di Serie A o B – spiega Gigliotti – il mister guarda chi sta meglio e chi rende di più. Penso di star bene fisicamente e mentalmente, per questo mi sta dando fiducia e penso di star ripagando”. Il difensore, in chiusura, spende anche qualche parola sulle occasioni perse e sulle partite mai chiuse, ammettendo qualche errore difensivo di troppo.

“Il nostro difetto è di non chiudere le partite, soprattutto nel girone di ritorno – ammette il numero 3 – questo ci costringe a soffrire fino all’ultimo. Potevamo avere qualche punto in più ed essere più tranquilli. Dobbiamo essere più concentrati, così facendo possiamo chiudere la stagione in breve tempo”. Appuntamento a domani con Bari-Juve Stabia fra le mura amiche del San Nicola. Calcio d’inizio previsto per le ore 21:00. (foto ssc bari)

