ll Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha presentato la prima mappa sulla distribuzione delle strutture socio-sanitarie che si occupano dei disturbi legati all’abuso di internet. In totale sono 99 i centri che in Italia si occupano della dipendenza da internet, di cui 83 del Servizio sanitario nazionale e 16 del privato. In Puglia se ne conta solo uno, a Taranto, aperto dal 2019.

La dipendenza o abuso di internet è tale se occupa gran parte della giornata, accompagnandosi a incapacità di controllo, alterazioni dell’umore, progressivo abbandono dei compiti e degli interessi precedenti e, talvolta, a fenomeni di ritiro dalla vita sociale.

Oltre a suggerire l’importanza di un precoce intervento educativo dello strumento digitale, i centri rivolgono il loro interesse a comprendere le difficoltà personali e relazionali dei ragazzi. L’intento degli specialisti è infatti quello di aumentare la consapevolezza del soggetto e favorire soluzioni più adattive possibili.

