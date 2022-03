Prende a bastonate un gattino fino ad ucciderlo. E’ accaduto nel centro storico di Lecce. A riprendere la scena, diventata subito virale sul web, scatenando l’ira dei cittadini, le telecamere di videosorveglianza situate nella zona. I cittadini avevano adottato il felino dandogli il nome di Pierluigi.

Le immagini, nello specifico, mostrano un uomo con capelli e barba bianchi che, intorno alle 17, ha impugnato un bastone ed è andato verso il gatto per colpirlo. La denuncia è scattata prima sul web, successivamente è stata formalizzata presso il comando di Polizia locale a cui sono state affidate le immagini per risalire al responsabile.

“Sono come tutti impressionato, sdegnato, avvilito dalla violenza delle immagini di videosorveglianza che mostrano l’uccisione gratuita, immotivata, crudele, di un gatto nel nostro centro storico – ha scritto il sindaco Carlo Salvemini – atti così brutali non appartengono alla comunità leccese, rispettosa degli animali e dell’ambiente, ricca di un tessuto associativo che in collaborazione con il Comune e la Asl assicura assistenza e cura ai felini liberi sul territorio. La polizia locale, incaricata delle indagini, proprio grazie a quelle immagini potrà presto identificare l’autore di questo inqualificabile atto e fare in modo che possa essere chiamato alle sue responsabilità” – ha concluso.

Foto Facebook

