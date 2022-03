Questa mattina, nella province di Bari e di Cuneo, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta del Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia-, nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, da anni residenti in Italia, per reati connessi al terrorismo internazionale. Notizia in aggiornamento.

