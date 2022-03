Al via nelle due caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia del Demanio in vista della definizione delle procedure utili all’inizio delle attività di bonifica dell’area e abbattimento degli edifici presenti per far spazio alla realizzazione del grande parco urbano cittadino che caratterizzerà l’intero progetto.

In tale ambito il Concorso di Progettazione del “Parco della Giustizia di Bari” pone come indirizzo prioritario la restituzione alla città di un’area, attualmente chiusa ermeticamente in sé stessa, attraverso la sua trasformazione in un luogo aperto ai cittadini in grado di ospitare, all’interno di un vasto parco ad uso pubblico per la socialità e per l’aggregazione collettiva, uffici atti a restituire al Ministero della Giustizia una logistica di adeguato decoro e di massima efficienza nel completo rispetto dell’ambiente e del cittadino.

Il concorso nel prevedere la realizzazione di edifici ad alta tecnologia improntati al massimo efficientamento energetico destinati alla Giustizia di Bari, impone la realizzazione di un grande parco lineare, connesso con la città e gli altri assi di verde, costituito da percorsi pedonali, aree attrezzate e aree boschive, aree verdi relax, dotate di attrezzature a carattere urbano fruibili dall’intera cittadinanza nel massimo rispetto delle alberature di pregio già esistenti che saranno affiancate da nuove essenze arboree autoctone secondo logiche strategiche volte alla ricomposizione dei viali alberati pedonali, alla costituzione di zone d’ombra e alla valorizzazione delle corti verdi interne agli edifici e selezionate in funzione degli obiettivi fondamentali di riduzione delle temperature e dei livelli di CO2.

In tale ottica, come già previsto nello studio di inserimento urbanistico presente nella documentazione di concorso, i progettisti dovranno porre particolare attenzione al progetto del verde, e delle sue correlazioni con il verde esistente. Il “Parco della Giustizia” con i suoi 11 ettari circa sarà per estensione il più grande parco urbano di Bari.

Si prevede il completamento del I lotto entro la prima metà del 2025 con la realizzazione del parco e dell’edificio del Tribunale Penale e Procura della Repubblica.

“L’intero processo di progettazione e di realizzazione del Parco – si legge in una nota -sarà affiancato da processi partecipativi che coinvolgeranno in misura prioritaria i residenti dell’area più direttamente interessata dai lavori, ma anche l’intera cittadinanza con una attenzione particolare agli studenti delle scuole che potranno partecipare a dei workshop mirati sulle aree di interesse del progetto. Nel quadro di questi processi saranno attivati strumenti di comunicazione online (newsletter, canali social, sito web), oltre a una serie di attività realizzate entro gli spazi del cantiere, in vista della possibilità per i cittadini di acquisire una conoscenza diretta dei luoghi e di poter, così, avanzare suggerimenti e proposte in termini di riqualificazione e di funzionalizzazione degli spazi del Parco della Giustizia di Bari”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.