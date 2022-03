Tragedia in Cina anche se manca ancora un bilancio ufficiale. I media di Pechino hanno riferito che un Boeing 737 di China Eastern con 133 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. “Per ora non è ancora chiaro se ci siano o no vittime”, hanno precisato. L’aereo era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou.

Secondo la la televisione di stato CCTV, il Boeing-737, è precipitato vicino alla città di Wuzhou, nella regione del Guangxi, e “ha provocato un incendio” in montagna, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto.

