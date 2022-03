I furti nei negozi sono quasi all’ordine del giorno nel Murattiano e in zona Carrassi – San Pasquale. Locali depredati di notte a Poggiofranco, cantine saccheggiate a Carrassi, auto rubate dal Libertà a Carbonara. I ladri non stanno dando tregua a residenti e commercianti che ogni giorno si ritrovano a contare danni per centinaia di euro.

L’ultimo colpo proprio a Carrassi dove sono state forzate le porte di accesso a circa sei cantine: i ladri hanno portato via oggetti di diverso valore e hanno cercato anche di rubare un’auto. Ma non solo: hanno persino lasciato degli escrementi in una delle stesse cantine, nonostante la presenza di un bagno. In spregio quindi ai proprietari che non solo si sono ritrovati a gestire uno spazio completamente messo a soqquadro, ma hanno dovuto persino ripulire escrementi lasciati da malviventi.

Nella giornata di ieri è stato lo stesso sindacato di polizia a lanciare l’allarme sulla necessità di incrementare il numero di pattuglie in strada. La riunione del comitato dell’ordine e della sicurezza in Prefettura, durante la quale erano stati promessi più controlli, sembra non aver portato ad effetti immediati. E nel frattempo la percezione di insicurezza in strada soprattutto di notte aumenta sempre di più e il giorno dopo il “bollettino” dei furti nei negozi, negli appartamenti e nei box, diventa sempre più lungo. Si tratta di danni di centinaia di euro insostenibili ormai dopo due anni di pandemia, di chiusure e di sacrifici. Da tutti i quartieri della città continuano gli appelli: “Ci vogliono più controlli, così non si può andare avanti. Dove sono le istituzioni?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.