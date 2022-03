Le donne tra i 35 e 49 potranno ottenere esami senologici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno presso il Puglia Village. L’iniziativa si terrà presso l’outlet di Molfetta nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 marzo e darà la possibilità, ad un numero limitato giornaliero di donne, di effettuare un esame diagnostico completo di referto immediato, in un contesto di totale riservatezza. La clinica Mobile WelfareCare è allestita con spazi ambulatoriali dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia, utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica, clinica e strumentale.

Per lo svolgimento delle attività diagnostiche, WelfareCare si affida a qualificati partner sanitari garantendo esami diagnostici di screening al seno – ecografia e mammografia- eseguiti da un’equipe composta da un medico senologo, un tecnico radiologo e un assistente medico con consegna immediata del referto.

Per accedere a questo screening (mammografia ed ecografia mammaria) è necessario, avere un’età compresa tra i 35 ai 49 anni al momento della prenotazione e della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi e non essere già inserite nei protocolli di screening del sistema sanitario nazionale (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.