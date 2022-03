“#DecaroMettilo, il maxi schermo”. E’ l’hashtag lanciato sui social dai tifosi del Bari per chiedere al sindaco Antonio Decaro di concedere l’installazione in piazza, come piazza Prefettura, di un maxi schermo per poter assistere al secondo match point promozione e conquistare finalmente la serie B distante appena due punti.

La richiesta in vista di Latina-Bari, in programma domenica alle 17.30, è stata portata in Comune dal consigliere, Fabio Romito. Una scelta difficile per l’amministrazione, da un lato c’è la voglia di poter festeggiare un importante risultato sportivo dopo tanta sofferenza e la ripartenza dai dilettanti.

Dall’altro c’è però la consapevolezza di inevitabili assembramenti, in un periodo che vede la risalita dei contagi a cui si aggiunge il rischio di una quinta ondata. Potrebbe essere invece direttamente la Ssc Bari a lanciare qualche iniziativa speciale, con un maxi schermo nei pressi dello stadio San Nicola. FOTO SSCBARI

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.