In occasione di Bari-Avellino allo stadio San Nicola (in programma il 10 aprile) ci saranno degli ospiti speciali: tanti pupazzi di peluche che coloreranno la tribuna est per accogliere i piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico di Bari.

La raccolta dei peluche (usati e lavati, oppure nuovi) è aperta a chiunque voglia partecipare: sarà sufficiente portarli nella sede della scuola calcio ufficiale (via Suglia, Bari) in una busta chiusa. Il punto di raccolta sarà attivo venerdì 1, lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 aprile dalle 15:30 alle 18:30.

