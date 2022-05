Questo è il giorno del corteo storico. La giornata in cui si torna indietro nel tempo. Ci saranno tre torri sceniche su ruote, alte cinque metri, un gruppo di danzatori professionisti che scenderanno dalla facciata di Palazzo di Città a ricordare il momento in cui i marinai si preparavano all’impresa, e poi il momento finale sul sagrato della Basilica.

Saranno complessivamente nove i “quadri” messi in scena dal regista Nicola Valenzano. Uno dei quali, “Les Miserables”, sarà dedicato agli ultimi della società, interpretati da ballerini che indosseranno costumi medievali da clochard, prostitute, ubriachi e appestati, in omaggio ai genitori di San Nicola morti di peste. Lungo il percorso della Caravella saranno presenti scenografie imponenti, come appunto le tre torri dedicate a fede, speranza e carità. Tra gli elementi più spettacolari è previsto uno show olografico sul quale gli organizzatori hanno scelto di osservare il massimo riserbo per garantire l’effetto sorpresa sul pubblico.

Il momento clou della manifestazione verrà raggiunto all’arrivo sul sagrato della Basilica, quando tutti i protagonisti dei “quadri” che hanno sfilato durante il corteo si esibiranno in un’ultima performance, alternandosi ad artisti di calibro nazionale.

Un progetto artistico che vuole valorizzare lo speciale legame tra San Nicola, il mare e la gente di mare. Un mare che è stato testimone dei miracoli del santo. Ma soprattutto questo corteo sarà dedicato a San Nicola e alla pace, che da troppo tempo manca. Sarà senz’altro classico, in quanto metteremo in scena la traslazione rievocando ciò che è accaduto nel 1087.

Programma Corteo Storico

● dalle ore 10 alle 13 una delegazione del corteo, formata da banditore, timpanisti e figuranti, percorrerà le strade del quadrilatero Murattiano per annunciare il corteo serale.

● dalle ore 17 alle ore 19 il teatro degli eventi si sposterà a baia San Giorgio, dove si svolgerà la celebrazione religiosa. Al termine, il quadro del Santo sarà imbarcato per giungere al molo San Nicola.

● alle ore 19.30 circa è previsto l’arrivo del quadro al molo San Nicola, dove ad accoglierlo troverà la stessa delegazione del Corteo presente all’imbarco.

● alle ore 20.30, con partenza da piazza Federico II di Svevia, avrà inizio il Corteo Storico. La sfilata procederà con scansione a tappe così da garantire e coniugare spettacolarità e tradizione storica. Il percorso avrà inizio da piazza Federico II di Svevia per poi snodarsi lungo via San Francesco D’Assisi, corso Vittorio Emanuele II, lungomare Imperatore Augusto, piazza Urbano II e concludersi dinanzi alla Basilica di San Nicola ove avrà luogo lo spettacolo finale.

Limitazioni al traffico e servizi

dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lungomare Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; c.so Vittorio Emanuele II; piazza della Libertà; piazza Massari; piazza Federico II di Svevia; via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Villari; via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni, lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza e corso De Tullio.

Variazioni di percorso delle linee: 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 14, 22, 25, 27, 42, 50; Posticipo delle ultime partenze alle ore 24:00 delle linee: 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53; Attivazione straordinaria e modalità di fruizione delle navette “A”, “B”, “C” con posticipo ultime partenze alle ore 2; soppressione navetta “AB”; attivazione straordinaria aree di sosta

LINEA 1 – Direzione S. Spirito: percorso ordinario. Direzione piazza Moro: giunti in piazza Garibaldi i bus dovranno proseguire per via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia e piazza Moro.

LINEA 2 – Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli i bus dovranno proseguire sulla stessa, via G.Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario. Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

LINEA 2/ Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli i bus dovranno proseguire per via P. Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario. Direzione via Conenna: giunti in corso V. Veneto, i bus svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Q. Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P. Petroni, via Carulli, via G. Petroni, via Dalmazia, cav. Garibaldi ripresa del percorso ordinario.

LINEA 4 – Direzione piazza Moro: giunti in via Cognetti i bus svolteranno a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario. Direzione Ceglie: percorso ordinario.

LINEA 10 – Direzione parco Domingo: percorso ordinario. Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, i bus svolteranno per via Carulli, via G. Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12 – Direzione Torre a Mare: piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P. Petroni, via Carulli, via G. Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi), corso Trieste con ripresa del percorso ordinario. Direzione piazza Moro: giunti in corso Trieste, i bus svolteranno per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P. Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro

LINEA 14 – direzione Bosch zona industriale: percorso ordinario; direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli i bus dovranno proseguire sulla stessa, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, ripresa percorso ordinario.

LINEE 22 e 27 – Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni i bus proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, corso V. Veneto, ripresa dei percorsi ordinari. Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in corso V. Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 25 – Le corse delle ore 06.15, 14.15 e 22.15 in partenza da via degli Oleandri Z.I. giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia.

LINEA 42 – Direzione Piscine Comunali: corsoTrieste, proseguire per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P. Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, corso V. Veneto con ripresa del percorso ordinario. Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in corsoV. Veneto, i bus svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi) corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, corso Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

LINEA 50 – In partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, corso V. Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto, Varco delle Vittorie, corsoV. Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro. Saranno posticipate alle ore 24:00 le ultime partenze delle linee: 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53. Modalità di fruizione delle navette

NAVETTA “A” – da inizio servizio alle ore 17:00 e dalle ore 24:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, percorreranno l’intero perimetro della predetta piazza, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, area di sosta “vittorio Veneto-lato terra” (capolinea); dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” (I bus non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto); Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus giunti in via Brigata Regina, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”.

NAVETTA “B” – da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

NAVETTA “C” – da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (I bus non raggiungeranno la Camera di Commercio).

NAVETTA “AB” – SOPPRESSA

Verranno istituite cinque fermate provvisorie: via Cognetti lato teatro Petruzzelli; via Carulli di fronte al civico 94; via Di Vagno lato istituto Santarella; corso Trieste ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro; via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto

Aree di sosta – “Pane e Pomodoro” (corso Trieste – lato mare e lato terra); “Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza); “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra). Le aree di sosta saranno attive dalle ore 05:15 alle ore 24:00; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park & Ride. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, verrà attivata l’area di sosta via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola) nei pressi delle Piscine Comunali.

