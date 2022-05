Oggi la giunta ha approvato un nuovo programma di investimento per complessivi € 73.360.000,00 finalizzato all’acquisto di 10 nuovi elettrotreni (2 per Ferrovie del Gargano, 4 per Ferrovie del Sud Est, 4 per Ferrotramviaria) e sette casse centrali per Ferrovie Appulo Lucane. Nello specifico lo stanziamento di 73.360.000,00 di euro è suddiviso in una quota di cofinanziamento a carico delle imprese pari a 16.788.400,00 euro e in una quota regionale di euro 56.571.600,00. In quest’ultima rientrano € 49.498.635,26 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, euro 1.933.691,59 a valere sulle economie di bilancio regionale derivanti dalla L. n. 194/1998 art. 2, euro 5.139.273,15 a valere sulle risorse ex Legge n. 297/78, restituite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per mancato utilizzo e a loro comunque ridestinate.

Questi stanziamenti seguono di un solo mese un precedente programma di investimento di 61.185.000,00 euro per l’acquisto di dieci nuovi elettrotreni assegnati a Trenitalia (5), FSE (4) e Ferrotramviaria (1), derivante per la gran parte da finanziamenti ministeriali in attuazione del PNRR.

“Un maggior numero di convogli elettrici ci permetterà di rendere più moderno e attrattivo il trasporto ferroviario anche per brevi tratte metropolitane – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti – a discapito dell’auto privata molto più inquinante e, possiamo dirlo, stressante per chi ogni giorno deve combattere con traffico e ricerca di parcheggio. Nello stesso tempo ci permetteranno di avvicinare sempre più gli obiettivi di decarbonizzazione e di miglioramento della qualità dell’aria grazie a minori percentuali di emissioni inquinanti. Sono investimenti importanti, che vanno incontro all’esigenza delle aziende di trasporto ferroviario di poter utilizzare materiale rotabile nuovo, moderno e sicuro”.

La Giunta ha poi approvato l’atto di indirizzo ai fini della riprogrammazione di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di euro 66.303.000,00 da sottoporre all’approvazione dell’Autorità ministeriale responsabile del PSC-Piano Sviluppo e Coesione. Anche queste somme serviranno all’acquisto di una decina di nuovi elettrotreni per il trasporto ferroviario regionale.

