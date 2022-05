Il corpo privo di vita di una donna è stato ritrovato questa mattina in una struttura ricettiva situata a Gioia del Colle, nel Barese. La donna, di circa 40 anni, si trovava in particolare in un bed&breakfast.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi è quella di un malore. La donna infatti sarebbe morta nella notte per cause naturali. Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Gioia del Colle e dei soccorritori del 118 i quali hanno constatato il decesso della donna.

