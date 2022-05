Ancora un’altra notte di bombardamenti in Ucraina: colpito il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sudest dell’Ucraina, e sono state usate anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo.

Un attacco in mattinata anche su Zelenodolsk con sistemi lanciarazzi multipli Mlrs, e un civile è rimasto ucciso e un altro è stato ferito. È invece di un morto e tre feriti il bilancio provvisorio di un bombardamento delle forze ucraine su un villaggio nella regione russa di Belgorod, vicino alla frontiera (in foto). Il villaggio non è in fiamme, ma solo un edificio è stato colpito, dopo che sui social erano circolate immagini di una colonna di fumo. Il villaggio di Solokhi si trova a 11 km dalla frontiera e confina con l’oblast di Kharkiv in Ucraina.

Nella notte, ancora, un aereo russo ha colpito Novgorod-Siversky nella regione di Chernihiv, nel nord est su infrastrutture critiche e ci sono morti e feriti. Sono stati inoltre danneggiati edifici amministrativi ed abitazioni.

Le truppe russe stanno anche bloccando le uscite dai passaggi sotterranei dell’impianto Azovstal di Mariupol. Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram. “L’obiettivo principale dell’esercito russo è bloccare le uscite dai passaggi sotterranei, che sono stati indicati al nemico da un traditore. Tuttavia, i difensori di Mariupol stanno facendo tentativi di contrattacco, rischiando tutto. Non ci sono parole per descrivere l’eroismo dei difensori di Mariupol”, ha scritto Andriushchenko.

“Purtroppo oggi non possiamo garantire la sicurezza di ogni residente. Ogni angolo dell’Ucraina, ogni città e paese, è minacciato mentre la Russia continua la sua barbara guerra contro il nostro Paese”, dice il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, in un post su Telegram con una sua intervista alla Cnn in cui gli viene chiesto se gli abitanti di Kiev che che hanno lasciato la città possono già tornare a casa. Nell’intervista Klitschko spiega che “senza dubbio” la capitale è per i russi il “principale obiettivo” e si dice “preoccupato” che Putin possa usare armi nucleari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.