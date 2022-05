“Io sono sempre favorevole a queste belle manifestazioni, però come sempre le organizzazioni sono fatte male. Non è possibile chiudere un intero quartiere, lasciarlo senza una via d’uscita, restare incastrati in macchina sotto questo caldo con un bambino”. La denuncia è al sindaco Antonio Decaro da parte di un residente del centro storico, in seguito alle chiusure imposte per Race for the Cure.

“Le strade sono di tutti e ognuno ha le proprie esigenze. Mi sento costretto a fare un esposto alla Procura, la sicurezza non riguarda solo il passaggio delle ambulanze: è la seconda volta che capita nel giro di un mese, noi della città vecchia non siamo degli animali che la domenica vengono chiusi in gabbia”.(foto facebook)

