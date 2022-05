Il corpo di un uomo è stato trovato, nella notte tra sabato e domenica, sul lungomare di Bari, all’altezza del comando dell’Aeronautica militare. Il lungomare è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi. L’uomo era un sottufficiale dell’Aeronautica e aveva 50 anni. Sul caso la Procura ha aperto una indagine. Ma l’ipotesi che si sia suicidato sembra confermata. Ad insospettire all’inizio sarebbe stato un vistoso taglio alla gola non compatibile con la caduta dal palazzo dell’Aeronautica. I suoi colleghi dell’Aeronautica sono rimasti senza parole per quanto accaduto: conoscevano il sottufficiale da anni e il gesto ha sconvolto tutti, amici e colleghi. L’Aeronautica militare esprime il suo personale cordoglio alla famiglia del 50enne e si stringe attorno al suo dolore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.