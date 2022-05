A Bari, il park&ride di Largo 2 Giugno presenta una importante novità tecnologica. Oltre a al recente intervento di restyling (80 alberi piantati e 200 gli arbusti, per 260 posti auto e nuovi spazi per moto e biciclette), nei prossimi giorni sarà attivo il nuovo sistema automatizzato delle casse, già installato.

Gli schermi più grandi consentono un accesso più facile al sistema, e se viene smarrito il ticket di ingresso si potrà pagare cercando direttamente la targa della propria auto. Non solo in contanti, anche contactless, oppure carte e bancomat, o tramite GPay, Applepay e gli altri sistemi di pagamento NFC tra cui quello dello smartwatch.

Inoltre, grazie al sistema di pagamento contactless in linea, si può procedere al pagamento anche senza passare dalla cassa automatica ma direttamente appoggiando la carta, lo smartphone o lo smartwatch alla colonnina di uscita.

Sicurezza – Il park&ride di Largo 2 Giugno conterà anche su un sistema di 10 telecamere ad alta definizione e a infrarossi notturni, collegate alla polizia locale. È stato invece già realizzato un percorso pedonale di collegamento tra viale Resistenza e via della Costituente che assicura un passaggio per i pedoni anche in orario di chiusura del parcheggio. Foto Muvt Bari

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.