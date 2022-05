Ancora un furto di bici nel Barese, in particolare nel centro cittadino. È accaduto intorno alle 12 del 26 maggio. A segnalarlo sui social la vittima del furto. La bici, secondo quanto segnalato dal cittadino, era legata con una catena a un palo sul marciapiede di piazza Umberto, nello specifico di fronte alle poste.

“La controllavo ogni 10 secondi dalle vetrate dell’ufficio postale, ma non è bastato – ha raccontato senza nascondere la propria disperazione il cittadino – la denuncia ai carabinieri è stata già fatta. Prego chiunque di avvisarmi se doveste vederla nelle mani del ladro” – ha concluso. Non si tratta di un caso isolato, quello del tema dei furti, è un argomento che sta facendo discutere moltissimo i cittadini.

Dai furti di biciclette alle “spaccate” dei vetri delle auto in diverse zone della città pur di recuperare oggetti all’interno dei veicoli. Sono molte le questioni legate al tema sicurezza che allertano i residenti, tra cui anche i commercianti, sempre più preoccupati in merito all’escalation di casi. Solo due giorni fa, nel cuore del quartier San Paolo, erano state rubate due bici all’associazione e scuola di ciclismo Franco Ballerini. In questo caso specifico, si trattava di “Hug bike”, bici che avevano consentito di portare sulle due ruote i bimbi autistici e con disabilità motoria. Le bici, sono state poi ritrovate, resta però l’amarezza per il gesto che, nel Barese, diventa sempre più di routine.

