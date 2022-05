Dopo Torre Quetta, ripartono i servizi di attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria presso l’area demaniale marittima di “Pane e pomodoro”, la spiaggia pubblica dei baresi. La concessione affidata a Flora Group è stata ultimata nelle ultime ore, e secondo le previsioni del Comune nella prossima settimana saranno posizionati i 3 food truck per una durata di sei mesi.

Non mancheranno le specialità della cucina barese né i piatti della cucina mediterranea ormai entrati di diritto nella cultura gastronomica cittadina. Rispetto ai listini da polemica di Torre Quetta (qui l’articolo), il servizio offerto da food truck sarà più accessibile e ad un prezzo popolare? Trattandosi di concessioni, spetterà ai privati decidere sui listini.

In attesa dell’apertura, resta un’altra grana irrisolta. Il bar (chiuso) a pochi passi dall’ingresso principale di Pane e pomodoro, è ormai un simbolo d’abbandono e del degrado in uno dei luoghi preferiti dai turisti nel capoluogo pugliese. A causa del contenzioso tra il Comune e gli ex gestori di due concessioni demaniali sul lungomare (tra cui appunto la struttura in spiaggia), l’ex bar non può essere rimosso. E quindi la struttura resterà transennata per tutta l’estate.

