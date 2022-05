La città di Bari si prepara a celebrare il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Coordinate dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, le manifestazioni celebrative, avranno inizio quest’anno in piazza del Ferrarese in Bari, con un concerto alle ore 19:30 di mercoledì 1 giugno della Fanfara Comando Scuole AM 3° Regione Aerea.

Le celebrazioni proseguiranno poi il giorno successivo, giovedì 2 giugno alle ore 9:30, presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari La cerimonia commemorativa avrà inizio con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’Onore, in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale, alla presenza del Deputato Anna Macina, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, delegata dal Governo, accompagnata dal Comandante del Presidio Militare di Bari e Comandante del Comando Scuole AM/3° Regione Aerea, Generale Silvano Frigerio.

La celebrazione, in forma solenne, vedrà la partecipazione delle massime autorità. A seguire, alle ore 11:00, sul lungomare di Bari Piazza Diaz, Largo Giannella, avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Saranno schierate le Bandiere di Guerra, i Gonfaloni della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Città metropolitana di Bari e dell’Area Metropolitana, insieme ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La manifestazione si concluderà con gli onori alla massima autorità e alle Bandiere di Guerra.

Foto repertorio

