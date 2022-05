Il Polo bibliotecario regionale pugliese si trasferirà nella ex Caserma Rossani, a Bari. È quanto deciso oggi, in Giunta regionale, che ha dato il via libera per il trasferimento della biblioteca del Consiglio regionale “Teca del Mediterraneo”, della Mediateca e dell’Ipsaic, finora ospitati in via Gentile e in via Zanardelli all’interno della ex caserma ristrutturata.

La Giunta ha autorizzato la sezione Sviluppo Innovazione Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad avviare l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per un investimento da 130mila euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.