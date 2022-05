A partire da domani, mercoledì 1° giugno, partirà il calcolo dei km utili per ottenere voucher da utilizzare nelle strutture convenzionate nell’ambito della misura Bike To Art, l’iniziativa legata al servizio MUVT in bici finalizzato a promuovere uno stile di vita più sano tramite l’uso della bicicletta in sostituzione della propria vettura privata.

Come noto, la misura consente di ottenere buoni digitali spendibili nei cinema, teatri, musei o per partecipare ad eventi culturali in programma nella città di Bari grazie a una convenzione siglata tra gli operatori culturali e l’amministrazione comunale, preceduta da una manifestazione di interesse. Ad le strutture convenzionate sono: Multicinema Galleria; Cinema Piccolo di Santo Spirito; Teatro Pubblico Pugliese; Teatri di Bari (Kismet); Il maggio all’Infanzia; Museo Civico. Si ricorda agli utenti che la misura Bike To si configura come un’opportunità di crescita per i cittadini, pertanto il monitoraggio chilometrico non è di tipo competitivo.

Foto repertorio

