Oltre 40.000 persone hanno assistito al concerto di Ultimo ieri allo stadio San Nicola. Tantissimi i genitori che con i propri veicoli hanno accompagnato i giovani al concerto per ritornare poi a riprenderli, contribuendo però così ad appesantire la viabilità al deflusso. Ci sono volute due ore per fare defluire il traffico.

Per la Polizia Locale 14 ore di servizi impegnativi: 160 unità impegnate per servizi di viabilità, controlli commerciali e di polizia amministrativa e giudiziaria. Dodici i sequestri amministrativi di merce posta in vendita abusivamente, con quasi 300 bevande in vetro, lattine e bottiglie che saranno confiscate, compresi oltre 300 gadget dell’artista venduti abusivamente intorno lo stadio (taluni contraffatti in quanto raffiguranti il brand registrato del cantante).

Due parcheggiatori abusivi verbalizzati con alcune decine di euro sequestrati quale provento dell’attività illecita e destinati alla confisca e devoluzione alle casse dello Stato.

Impegnativa la gestione della viabilità per la Polizia Locale, sia all’ afflusso verso lo stadio che al deflusso al termine del concerto. Le ultime auto, hanno lasciato il grande parcheggio Sud all’ una di notte. Alcune decine le violazioni al codice della strada per gli indisciplinati dell’ultima ora prima del concerto che avevano abbandonato le auto in sosta sugli svincoli delle arterie stradali verso le strade provinciali e statali o nelle zone critiche ove vigono i divieti di fermata.

Tanto lavoro per la Polizia Locale, che ha assistito giovani e genitori che non riuscivano a ritrovarsi o non riuscivano a localizzare le auto parcheggiate nelle aree limitrofe lo stadio.

