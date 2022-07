“A 20 anni – spiegava Cassano- si ha una forza tale da fare sesso tutti i giorni e le occasioni non mi sono mancate. A Madrid arrivai a pesare 93 kg. Avevo un amico lì a Mirasierra, alle 10 mi portava in appartamento tutto il cibo che volevo. La sfortuna era che quando si giocava fuori casa… lui non ci fosse! Beckham? David era perfetto, ma era una brava persona. Il 100% delle ragazze volevano conoscere lui e non me, ma non era possibile perché lui era sposato. Io, invece, ero quello che… beh, avevo la ragazza, ma un mese dopo… Cibo, sesso e calcio? Perfetto! Anziché 82 chili ne pesavo 95. E’ stata la cosa migliore, fino al 2 febbraio 2008. Poi ho incontrato mia moglie. Ma fino al 2008 sì”.