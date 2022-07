Una dimora sotto un porticato. Ci troviamo nel quartiere Poggiofranco a due passi dal municipio. Qui ci vive un senzatetto che si è organizzato nei migliori dei modi per sopravvivere alla strada. Ma ovviamente non senza il malcontento delle famiglie che in quell’edificio ci abitano.

“Da due anni questa persona si è impossessata del porticato – precisa Onofrio De Giglio, coordinatore responsabile municipio Fratelli d’Italia del Comune di Bari -. E’ stato dimenticato completamente dalle istituzioni. I residenti sono costretti a convivere con sporcizia e indigenza. Bisogna fare qualcosa, subito”

De Giglio continua: “Vergogna per aver lasciato questa persona in queste condizioni. Vengono prima le piste ciclabili. Sono state già chiamati nel corso di questi due anni i vigili urbani e gli assistenti sociali che sono già intervenuti due-tre volte ma nulla è stato fatto”.

