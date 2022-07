Nuovo arrivo a Roccaraso per il Bari, dopo il video di ieri sera, adesso c’è l’ufficialità. Gianmarco Cangiano è il nuovo rinforzo per Michele Mignani. L’attaccante classe 2001 e di proprietà del Bologna, arriva in prestito con diritto di riscatto.

Cangiano si è già unito ai nuovi compagni a Roccaraso e da questo pomeriggio sarà a disposizione del mister. L’attaccante cresce nel settore giovanile della Roma dove, nell’ultimo anno con la Primavera raggiunge le semifinali scudetto e mette a segno 14 reti in 29 presenze.

Cangiano viene acquistato dal Bologna nel luglio del 2019 e appena maggiorenne, fa il suo esordio con i rossoblù in massima serie collezionando 3 presenze. A partire da Gennaio 2022 viene girato in prestito al Crotone dove colleziona 7 presenze. (foto ssc bari)

