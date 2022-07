Dopo alcune settimane di tregua a Bari torna il caldo record, in particolare quello da bollino rosso. A segnalarlo è il Ministero della Salute nel consueto appuntamento con il bollettino dedicato alle ondate di calore.

Se per le giornate di oggi (25 luglio) e domani (26 luglio), è previsto bollino arancione con temperature che oscilleranno dai 28 ai 35-37 gradi, per la giornata di mercoledì il caldo non darà tregua. Previste infatti temperature che oscilleranno sino ai 35 gradi con temperatura massima percepita a 37 gradi. A lanciare l’allarme è anche la Protezione Civile di Bari che per l’occasione ricorda sempre di fare attenzione prendendo precauzioni, soprattutto per anziani e bambini. Il consiglio è quello di idratarsi spesso e bagnare polsi o testa qualora si fosse fuori casa, in alternativa è preferibile restare in casa o in posti all’ombra.

Nel frattempo, prosegue senza sosta l’ondata di calore in tutta Italia. Bari, sino a pochi giorni fa a bollino rosso, si aggiunge alle altre 19 città che ad oggi sono a rischio bollino rosso.

Foto repertorio

