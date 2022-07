La III commissione consiliare pugliese ha approvato la proposta legge regionale sul fine vita e adesso la pdl andrà in Consiglio per la discussione e votazione finale. L’approvazione non è avvenuta all’unanimità: hanno votato contro FdI e due consiglieri regionali del Pd, mentre il M5S si è astenuto. La proposta di legge, che porta lafirma di Fabiano Amati (Pd), prevede l’assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali.

“La commissione Sanità – commenta Amati – ha approvato la proposta di legge regionale sul fine vita, introducendo norme coerenti con la sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019. È un’iniziativa con valore rilevante perché copre l’inerzia del Parlamento, scuote dall’indifferenza nei confronti della sofferenza irrimediabile e indirizza tutte le regioni italiane verso questa soluzione. Spero che le altre regioni seguano l’esempio italiano e mi attendo un immediato esame in Consiglio regionale, anche rinviando di qualche giorno le ferie. A parte l’astensione senza motivazione dei Cinquestelle, mi spiace solo il voto contrario di Fratelli d’Italia e di due colleghi del mio stesso partito. Spero che nelle prossime ore possano rimeditare, gli uni per dimostrare davvero l’ambizione di proporsi come partito di governo e gli altri per accordarsi meglio con un partito, il nostro, incentrato sul dovere di garantire diritti, senza avere la pretesa di regolare la libertà degli altri sulla

base di ciò che essi deciderebbero per se stessi”.

“Oggi in III Commissione ho espresso parere favorevole alla Proposta di Legge in materia di “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”. L’ho fatto da cittadino e da medico perché ritengo che, al netto delle differenti posizioni e sensibilità, che pure sono legittime e condivisibili, un argomento delicato come quello del fine vita meriti un sano e sereno dibattito in Consiglio regionale che è il luogo deputato alle decisioni finali”. Lo afferma il consigliere regionale di Articolo Uno, Pierluigi Lopalco.

“Compito della Commissione non può – commenta Lopalco – e non deve essere determinare se una pdl debba o non debba essere discussa quanto piuttosto – nel caso specifico – esprimere un parere sul diritto di una persona che vuole andare via per porre fine a sofferenze insopportabili. Sbaglia chi sostiene che l’alternativa alla non concessione di tale diritto possa essere quella di garantire maggiori servizi, come più posti negli Hospice. Le carenze da questo punto di vista ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, sarebbe inutile negarlo. Qui però stiamo parlando di un diritto, quello ad una morte dignitosa, indolore e serena. Ed io, guidato dalla mia coscienza, ho sempre creduto che negare un diritto – qualsiasi esso sia – non sia mai cosa buona e giusta. Per questo ho espresso parere favorevole e ho chiesto ai colleghi presenti di fare altrettanto”.

