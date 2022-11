Da oggi Claire Jane Pratt è ufficialmente cittadina italiana. Lo annuncia il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti, ricordando la storia di Claire, arrivata in Italia 40 anni fa da Edimburgo per realizzare il suo sogno: diventare un’insegnante di danza.

Con passione e amore ha costituito Dance Accademy, una scuola di danza diventata con il tempo punto di riferimento per i residenti del quartiere Japigia e non solo. “Con coraggio ha messo i suoi sogni nelle mani di noi baresi ed oggi – spiega Leonetti – finalmente, arriva la meritata riconoscenza. Claire ha investito nel quartiere Japigia proprio quando quel quartiere era impossibile da frequentare e vivere, sempre nella sua sede di via Gentile dove ancora oggi continua a insegnare a tanti cittadini. È stato per me un grande onore avere avuto il privilegio di presenziare al giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. Claire da oggi acquisisce gli stessi diritti e doveri di noi tutti”.

