Un garage adibito abusivamente alla produzione di materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti (moca), realizzati in cartone, di varie tipologie, privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente. È quanto scoperto dai Carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito di servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori eseguiti in campo nazionale.

La scoperta, in particolare, è stata effettuata a Castellana Grotte. Sul posto, più nello specifico, si è reso necessario l’intervento di personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della ASL di Bari, che ha proceduto alla sospensione dell’attività in essere, mentre i Carabinieri hanno proceduto al sequestro, complessivamente, di circa 15.000 articoli per contenere alimenti, risultati irregolari. Tutto il materiale, del valore di circa 2mila euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6.000 euro.

Foto repertorio

