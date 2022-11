La ripartizione Ragioneria rende noto il calendario per la riscossione del compenso legato al servizio reso durante le consultazioni politiche dello scorso 25 settembre per tutti coloro che non hanno fornito un IBAN utile.

I beneficiari del pagamento, seguendo l’ordine di seguito elencato, potranno incassare il compenso presentando allo sportello un documento di riconoscimento in corso di validità insieme al proprio codice fiscale.

I pagamenti seguiranno l’ordine qui indicato:

NOMINATIVI PAGABILI IN DATA da ABBAT****** GIAN****** a BARBE** ER******* 14 novembre 2022 da BARBO** VI****** a CAL****** FI****** 15 novembre 2022 da CAP**** GI****** a D’A**** MA*** VIN***** 16 novembre 2022 da DE BE******* L**** a DI BE*** A*** 17 novembre 2022 da DI CE*** EL*** a FRA******** AN**** 18 novembre 2022 da GALA***** FA*** a LO****** LE***** 21 novembre 2022 da LUC****** MA******* a NIT** TO***** 22 novembre 2022 da PAL**** FR******* A****** a RIZZI M***** 23 novembre 2022 da RIZZO F***** A***** M**** a SOL*** MA***** 24 novembre 2022 da SPALL**** FA****** a ZO*** U****** D***** 25 novembre 2022

L’incasso potrà avvenire presso i seguenti sportelli delle filiali UniCredit:

Bari Putignani, via Putignani n. 98, dalle ore 8:20 alle 12:00

Bari Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni XXIII n. 38, dalle ore 8:20 alle 12:00

Bari Zona Industriale, via Bruno Buozzi 96/L, dalle ore 8:20 alle 12:00

A partire dal 28 novembre 2022, invece, la riscossione potrà avvenire, negli orari di sportello (da lunedì a venerdì dalle 08:20 alle 13:20), presso le suddette filiali.

Per quanti invece hanno scelto il pagamento a mezzo bonifico bancario, si precisa che lo stesso è stato eseguito sul conto indicato e che gli accrediti – fanno sapere dal Comune – “compariranno” da lunedì sui conti. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Servizio finanziario al numero 080 5773529 o del Servizio elettorale al numero 080 5773714.

