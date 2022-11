È stata firmata l’ordinanza con cui il direttore della ripartizione IVOP predispone, a far data da oggi, 9 novembre, e fino al 30 novembre, il restringimento e la chiusura al traffico veicolare di via Crispi – nel tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari – per consentire l’esecuzione del rifacimento del manto stradale dopo gli interventi di sostituzione dei tronchi delle reti idriche vetusti e ammalorati realizzati nelle scorse settimane a cura di AQP.

Di seguito le disposizioni per la regolamentazione del traffico contenute nell’ordinanza, in vigore da oggi al 30 novembre prossimo:

tra le ore 20.00 e le ore 22.00: divieto di fermata con rimozione ambo i lati e chiusura della semicarreggiata con istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri su via Francesco Crispi nei tratti funzionali interessati dai lavori a partire dall’intersezione con via Colonnello De Cristoforis sino a via Brigata Bari; tra le ore 22.00 e le ore 06.00: divieto di fermata ambo i lati e chiusura completa della carreggiata nei tratti di cui al punto 1; tra le ore 22.00 e le ore 06.00: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e chiusura al transito di via Michele Mirenghi, nel tratto tra via Francesco Crispi e via Francesco Netti, e di via Indipendenza, nel tratto tra via Bovio e via Francesco Crispi; tra le ore 22.00 e le ore 6.00: divieto di fermata ambo i lati e chiusura completa per tutti i veicoli ad eccezione di bus urbani e mezzi pubblici di via De Colonnello Cristoforis, nel tratto tra via Maggiore Turitto e via Francesco Crispi, e di via Francesco Crispi, nel tratto tra via Ettore Fieramosca e via Colonnello De Cristoforis.

