Apertura straordinaria dell’oratorio di San Martino, nella città vecchia, per un evento organizzato dall’Aps Martinus. Evento che ha permesso a tantissime persone di poter ammirare tra una degustazione di vino e l’assaggio di sgagliozze, gli affreschi, le stampe e la meraviglia di uno dei luoghi storici più importanti della città, chiuso da 60 anni, e oggetto appunto di un progetto di riqualificazione e riapertura.

“Quando verrà riaperto – commenta l’assessore Pietro Petruzzelli – potrà diventare spazio museale e di aggregazione aperto a tutta la comunità. Speriamo accada presto. A volte andiamo in giro per l’Italia alla scoperta di bellezza. Ma non dimentichiamoci mai che la nostra città ha un patrimonio artistico e architettonico spesso poco conosciuto ma meraviglioso!”.

Visite aperte fino a domattina. Qui le informazioni: https://www.facebook.com/events/1865309743808524

