E’ accaduto per tre sere consecutive. Ragazzini indisturbati nelle tarde ore della giornata a San Cataldo danno fuoco ai cassonetti.

Come racconta infatti l’associazione dei residenti San Cataldo, che non hanno più pace, “gruppi di minorenni si aggirano indisturbati sul quartiere facendo esplodere petardi e ad avere la peggio sono i cestini da palo in plastica”. Ne sono stati bruciati ad oggi cinque in tutto. Ma sono andati a fuoco anche i cassonetti della raccolta vestiti. Numerose le telefonate che gli stessi residenti hanno inoltrato agli organi di polizia. “Quando ci scapperà il morto probabilmente qualcuno interverrà “, commenta l’associazione di quartiere.

