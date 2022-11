Un uomo è stato ucciso in un agguato compiuto con colpi di arma da fuoco in un giardino pubblico in via Saragat, a Foggia. Sul posto sono accorsi poliziotti e carabinieri.

L’uomo ucciso è il 21enne foggiano Nicola Di Rienzo. Al momento – a quanto si apprende – è al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile la posizione di un diciassettenne che si troverebbe in Questura. Il movente del delitto potrebbe essere passionale. Di Rienzo è stato ferito a morte con almeno quattro colpi di pistola calibro 22. Ne dà notizia l’Ansa.

