Il quartiere residenziale Auricarro, a Palo del Colle, è in balia dei ladri. A denunciarlo sono i residenti, fortemente preoccupati per l’escalation di episodi che si registra ormai quasi ogni giorno, nelle ore notturne, in zona.

“Stanotte – sottolinea una residente – c’è stato un altro furto nel mio lotto. Bisogna fare qualcosa. È risaputo che i furti da noi avvengono intorno alle 4.30, ma la pattuglia pochi giorni fa girava alle 6.30, orario in cui ci sono già i netturbini che raccolgono i rifiuti e gente come me, che passeggia con i cani o chi fa running” – ha concluso sottolineando la richiesta di aiuto e la necessità di intervenire al più presto affinché il quartiere residenziale possa tornare a passare notti serene.

Foto Freepik

