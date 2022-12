Per la sua terza edizione la pellicola di BAMP CINEMA si avvolgerà idealmente dal Molise alla Sicilia sulla dorsale appenninica per far ritorno dal mar Jonio all’Adriatico e dare vita a BAMP CINEMA – UN SOLO FRAME DALL’ADRIATICO AL TIRRENO, III edizione, un progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, con il coinvolgimento dell’ USR per la Puglia, in partnership con Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Campania, Anec Sicilia e con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi – GET.

Per la prima volta infatti il progetto è esteso a tutto il Sud Italia e si svolgerà in sei regioni meridionali: Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Campania.

L’onda del nostro mare di cinema partirà dal punto più a nord del Sud Italia, Casacalenda un comune di 2000 abitanti, fino a Catania, Palermo, Messina, passando per Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Napoli, Aversa, Pozzuoli, Cosenza e Reggio Calabria coinvolgendo anche i comuni minori ubicati in queste province.

Il format è sempre quello delle scorse edizioni, che è stato molto apprezzato dai partecipanti: si inizia, tra qualche giorno, con la formazione dei docenti che saranno istruiti dagli esperti di cinema in 10 moduli; a loro volta i docenti (con il supporto degli educatori all’immagine, esperti di linguaggio cinematografico di tutte le regioni sotto la guida dell’Accademia del cinema dei ragazzi – Get) trasferiranno le loro nuove conoscenze agli studenti, gli spettatori di oggi e di domani, che vedranno i film selezionati nei cinema degli esercenti cinematografici che hanno aderito al progetto. Sono circa 50 le sale cinematografiche coinvolte nelle 6 regioni di BAMP. Anche i momenti formativi si svolgeranno nella sala cinematografica che verrà trasformata in aula didattica. La formazione si svolgerà non solo con i moduli formativi sul cinema per i docenti, ma anche con le proiezioni guidate da esperti per i ragazzi in sala – 92 proiezioni totali – ed infine una selezione di studenti parteciperà alle 6 masterclass, una per regione, sul mestiere del cinema con i professionisti del settore. La terza edizione di BAMP CINEMA si concluderà a maggio.

Le aree tematiche scelte per le proiezioni sono: CINEMA E DIRITTI CIVILI e CINEMA E SOCIETÀ che verranno raccontati in 10 film.

Per CINEMA E DIRITTI i film sono:

“Flee” regia di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia, 2021)

“Il colore della libertà” regia di Barry Alexander Brown (USA, 2021)

“Open Arms” regia di Marcel Barrena (Spagna, 2021)

“Tra due mondi” regia di Emmanuel Carrère (Francia, 2021)

“Una madre, una figlia” regia di Mahamat-Saleh Haroun (Belgio, 2021)

Per CINEMA E SOCIETÀ

“Belfast” regia di Kenneth Branagh (Regno Unito, 2021)

“Calcinculo” regia di Chiara Bellosi (Italia, Svizzera, 2022)

“Ti mangio il cuore” regia di Pippo Mezzapesa (Italia, 2022)

“Lunana: il viaggio alla fine del mondo” regia di Pawo Choyning Dorji (Bhutan, 2019)

“Alcarràs” regia di Carla Simón (Spagna, Italia, 2022)

Verrà realizzata anche la “Bamp Cinema card” che gli esercenti consegneranno agli studenti durante gli eventi finali in sala (rassegna) e consentirà loro di ricevere successivamente al progetto uno sconto per un anno nei cinema aderenti a Bamp, fidelizzando il rapporto con la sala.

Al termine del percorso didattico verrà realizzato a Bari un convegno con esperti di settore della filiera dell’audio- visivo come momento conclusivo di presentazione dei risultati di progetto e per affermare la centralità della sala cinematografica.

CONTEST PERIFERIE

Altra grande novità di questa edizione è il “Contest Periferie”. L’idea è quella che gli studenti realizzino con i propri smartphone un mini-cortometraggio di max 3 minuti col quale mostrino la propria periferia e con la propria voce narrino come la vorrebbero. I video saranno caricati su Instagram, TikTok o altre piattaforme. I mini-cortometraggi saranno inviati dagli stessi studenti a un numero telegram business appositamente creato. Lo staff AGIS e ne selezionerà 5 per ogni regione. I video selezionati saranno valutati da una giuria di esperti composta dai docenti e da personaggi dello spettacolo. Saranno premiati i primi 3. I premi in palio sono: 1° POSTO: Abbonamento di n.15 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza; 2° POSTO: Abbonamento di n.10 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza; 3° POSTO: Abbonamento di n. 5 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza.

BAMP CINEMA è anche su Facebook, Instagram, Tik ToK e sul sito www.bampcinema.it.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.