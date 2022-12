Bari, insieme ad Atene, Bilbao, Nantes, Strasburgo e Venezia è una delle sei città europee che vale la pena visitare durante il periodo natalizio. A darne il consiglio ai propri passeggeri è la compagnia aerea Volotea che descrive la vacanza nel il capoluogo pugliese all’insegna della cultura e della tradizione.

Negli ultimi anni, spiega la compagnia aerea, la Puglia si è affermata come meta ideale per le vacanze estive grazie a un mix irresistibile di bellissime spiagge, città culturali, cibo fantastico e cultura vivace. Ma, sebbene la maggior parte delle persone pensi che la Puglia sia sinonimo di vita da spiaggia, non dovrebbe essere trascurata come meta natalizia. Ad esempio, il suo capoluogo, Bari, è una bellissima città con tradizioni profondamente radicate, il che significa che il Natale è sempre un’esperienza emozionante lì. Vi consigliamo di trascorrervi un fine settimana durante le vacanze, così avrete tempo per esplorare la città e la periferia”.

Volotea invita a trascorrere “una giornata alla scoperta delle meraviglie del centro storico, Bari Vecchia. Gli stretti vicoli, i palazzi e le chiese decorate con splendide luci natalizie creano un’atmosfera fantastica. Ma non dimenticarti della gente: chiacchiera con la gente sulla famosa delle Orecchiette (via dell’Arco Basso) che continua l’antica tradizione della pasta fatta a mano. Le chiese di Bari sono perfetti esempi del romanico pugliese e amate dai pugliesi, e a Natale sono piene di gente e atmosfera”.

La compagnia consiglia inoltre di assaporare i tradizionali dolci natalizi baresi, fragranti frittelle ricoperte di zucchero e miele, o inzuppate nel vin brulè. E, naturalmente, gustare la focaccia barese, perfetta per colazione, pranzo, cena e merenda. Prendersi poi un paio di giorni per esplorare la zona di Bari, ricca di luoghi interessanti: Polignano a Mare, Alberobello, Putignano, Trani, Giovinazzo, Locorotondo, Cisternino e altro ancora. C’è davvero l’imbarazzo della scelta – conclude Volotea – perché le città dei paesini della zona sono tutti bellissimi, ed eviterai la folla estiva”.

