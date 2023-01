Il Bari si gode qualche giorno di meritato riposo in attesa del ritorno in campo previsto per sabato 14 gennaio quando, al San Nicola, arriverà il Parma di Fabio Pecchia. Ma, da quest’oggi, si apre anche la finestra di calciomercato invernale e sono già tante le notizie e i rumors che riguardano i galletti.

Il direttore sportivo Ciro Polito dovrà lavorare innanzitutto sui calciatori fuori rosa o che hanno trovato poco spazio nel girone d’andata. Tra i probabili partenti ci sono Gigliotti, Marras, Bosisio, Scavone, D’Errico, Paponi, Galano e Cangiano. Mentre sono da valutare le posizioni del terzo portiere Polverino e di Ceter: il colombiano, complici i tanti guai fisici, ha avuto poco spazio e non ha convinto appieno. Il portiere classe ’97 invece, chiuso da Caprile e Frattali, potrebbe chiedere d’essere ceduto per poter giocare con maggior regolarità.

Gigliotti è nel mirino del Crotone e del Foggia e, in questo caso, per il difensore francese sarebbe un ritorno nel capoluogo dauno. Marras, invece, vanta diversi estimatori tra cui Cosenza e Modena in Serie B e Catanzaro in Serie C. L’ex primavera del Milan, Bosisio, piace al Cerignola e potrebbe andare in porto uno scambio con il marocchino Ismail Achik, attaccante classe 2000 che pare interessi al club biancorosso. Sulle tracce di Scavone c’è invece il Trento. Paponi piace alla Fidelis Andria. Situazioni delicate quelle di Galano e D’Errico: i due non sono stati convocati per la gara contro il Genoa per affaticamento muscolare e sono ormai ai margini del progetto tecnico di Mignani.

Su D’Errico ci sono tanti club tra cui Vicenza, Pescara, Reggiana, Cesena, Crotone, Pordenone e Catanzaro. E poi c’è Simeri che, molto probabilmente, tornerà alla base dopo la non felice parentesi al Monopoli: interessa al Mantova.

Intanto, in queste ore, ha destato molto clamore la notizia di un possibile interessamento dell’Avellino per Mirco Antenucci. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club irpino avrebbe contattato l’entourage del bomber molisano, proponendo un contratto di 1 anno più rinnovo automatico in caso di promozione del club biancoverde in serie B. Il contratto di Antenucci con il Bari è in scadenza a giugno 2023.

Dovrebbero restare in biancorosso i due pezzi pregiati, vale a dire Cheddira e Caprile. Ma lo stesso ds biancorosso Ciro Polito ha più volte dichiarato che, a fronte di un’offerta irrinunciabile, le cose potrebbero cambiare. Cheddira è ambito da diversi club di serie A ma anche esteri: Lazio e Torino sembrano le squadre più interessate con il club di Cairo pronto a sborsare una cifra vicina ai cinque milioni (oltre al prestito del trequartista Demba Seck e del terzino Bayeye) per accaparrarsi il nazionale marocchino. Stesso discorso per Elia Caprile: il giovane portiere biancorosso è attenzionato da diverse società della massima serie, Napoli su tutte.

Ma, il club dei De Laurentiis dovrà necessariamente puntellare l’organico se vorrà continuare a veleggiare nelle zone alte della classifica. Un terzino, un vice Maiello, una mezzala di spessore e un attaccante, rappresentano gli innesti necessari. E’ circolata la notizia di un presunto interessamento per Valerio Verre, ma sul calciatore romano ci sarebbero anche Palermo e Cagliari. Per quanto concerne il reparto offensivo, la pista che porta a Leonardo Pavoletti è più di un’idea.