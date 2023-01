Un ragazzo che deliberatamente strappa tutte le luminarie presenti in una piccola via di Altamura. Quello che si vede in un video pubblicato da una residente della zona ha dell’incredibile: la rabbia di un giovane sfogata su ciò che capita a lui a tiro.

Per il gesto di questo ragazzo, spiega una cittadina, “come da filmato si può notare, non sarà più illuminato l’arco basso, perché è stata danneggiata la serie si luci. Siamo ormai un popolo lasciati solo in balia di delinquenti”. Tanti i commenti a questo video di gente purtroppo esasperata da gesti ritenuti incomprensibili dei ragazzi: ci si interroga sul perché.

(foto Facebook)