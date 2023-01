Si allontana per una battuta di pesca e non fa più ritorno. È stato ritrovato morto Giuseppe D’Andrea, pescatore 78enne di Carpino, nel Foggiano, di cui si erano perse le tracce ieri, nel lago di Varano, sul Gargano.

L’uomo, secondo quanto si apprende, era uscito per una battuta di pesca nel pomeriggio della giornata di ieri, 2 gennaio. A lanciare l’allarme i familiari che, non vedendolo tornare, avevano immediatamente allertato i soccorsi. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato oggi dai Carabinieri che già in mattinata avevano recuperato l’imbarcazione. Il 78enne era rimasto impigliato in una cima al centro del lago.