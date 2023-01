Quello tra Dj Gruff e Alice Pasquini è un sodalizio artistico che fonde la musica alla fotografia. Uno spettacolo unico che racchiude più discipline artistiche. Alice Pasquini, in arte Alicē, è un’artista contemporanea poliedrica. Le sue opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo. Street artist, illustratrice e scenografa italiana, ha conseguito il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, completando il percorso di studi in Spagna con un Master of Arts in critica d’arte all’Università Complutense (2004) e un corso di animazione presso l’Ars Animation School di Madrid.

Sandro Orrù, noto come DJ Gruff, è un dj italiano conosciuto per la sua originalità nell’interpretare le tecniche dello scratch e del rap. Apprezzato rapper e produttore, DJ Gruff ha fatto parte di diversi gruppi tra cui The place to be, Casino Royale, i Radical Stuff, gli Isola Posse All Stars ed è stato tra i fondatori dei Sangue Misto con cui ha realizzato l’album SxM, riconosciuto come pietra miliare dell’hip hop italiano. Uno spettacolo attesissimo che promette di fare divertire residenti e forestieri. Oltre alla musica, Fasano ospita, ai Portici delle Teresiane, “Madre Terra”, installazione luminosa omaggio al nostro pianeta, di Hermes Mangialardo, cartoonist, videomaker, visual artist salentino, e la mostra fotografica di Charlie Davoli, “ Nuovo Antropocene”, ispirata all’interrogativo: “E se un giorno la natura tornasse protagonista del pianeta terra sarebbe davvero possibile una pacifica convivenza con l’uomo?”.