“Shrek – Il Musical TYA” la produzione tutta pugliese firmata MAT Entertainment e AncheCinema dopo il successo del debutto dello scorso ottobre, torna in scena al Teatro AncheCinema di Bari, da giovedì 5 a domenica 8 gennaio. Riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione a sua volta basato sul libro illustrato di William Steig; la versione musical di “Shrek” ha debuttato, nella sua produzione originale, a Broadway nel 2008 per poi andare in scena nei teatri di tutto il mondo.

Debutta a Kansas City, invece, nel 2012 la versione TYA (acronimo di Theatre for Young Audiences) sviluppata da The Coterie per la direzione artistica di Jeff Church e quella musicale di Anthony Edwards che vanta il libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e le musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award per “Fun Home”). Proprio l’adattamento italiano di questa versione TYA, è in replica, grazie al supporto di Maldarizzi Automotive, Divella e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nella sala barese prodotto – per la prima volta in Italia – su licenza ufficiale di Music Theatre International (Europe) e DreamWorks Theatricals.

Spettacolo tout public, questa produzione di “Shrek – Il Musical TYA” targata MAT Entertainment e AncheCinema si avvale della collaborazione di alcune delle più rinomate eccellenze del territorio pugliese in ambito artistico. Le imponenti scenografie fisiche e digitali, queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY, riescono a ricreare perfettamente tutte le varie ambientazioni del mondo di Shrek: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona ed oltre venti altri cambi scena. Scenografie rese più spettacolari dagli effetti speciali Olografici in Holo-3D Projection Mapping e dalla presenza della celebre Dragona della lunghezza di 7 metri (la più grande al mondo mai realizzata per Shrek – Il Musical) creata da Marino Scenografie.

Diretto da Angelo Lucarella e Anna Lory Fullone, il musical vanta le coreografie di Debora Boccuni, performer tarantina già Capo Balletto del Teatro Sistina di Roma, e la presenza di Michele Savoia – versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – nei panni del protagonista di questa favola contemporanea. Con trucco e make-up prostetico, Savoia sarà affiancato da alcuni tra i più talentuosi performer del mondo del musical italiano e dalle eccellenze proveniente dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano e la MAT Academy of Musical Theatre di Bari.

SHREK – IL MUSICAL TYA

TEAM CREATIVO

Musiche – Jeanine Tesori

Libretto e liriche – David Lindsay-Abaire

Regia e direzione artistica – Angelo Lucarella e Anna Lory Fullone

Design dello spettacolo – Francesco Paolo Caragiulo e Annalisa Milanese

Design delle scene e scenografie digitali – Francesco Paolo Caragiulo e Myriam Campanello

Design e craft dei costumi e design del puppetry – Annalisa Milanese

Costumi basati sul design di Tim Hatley

Coreografie – Debora Boccuni

Assistente alle coreografie – Mirko Guglielmi

Direzione Musicale – Marina Tafuri

Prostetica – Angelo Pace

Make Up – Marika Laghezza

Realizzazione Puppetry – Marino Scenografie

Realizzazione Scene – Giovanni Lagioia, Francesco Paolo Caragiulo, Myriam Campanello, Marino Scenografie e Sunny Infissi SRL

Direzione di Scena e coordinamento movimentazioni e Dragona – Giovanni Lagioia

Macchineria – Damiano Pastoressa

Light Design – Andrea Mundo

Fonica – Davide Petrone

Coordinamento Tecnico – Fabio Nuzzi StonesLab

CAST

Shrek – Michele Savoia

Fiona – Sofia Caselli

Ciuchino – Leonardo Pesucci

Lord Farquaard – Michelangelo Nari

Voce della dragona – Natascia Fonsetti

Pinocchio – Christian Votero-Prina

Understudy Shrek – Damiano Salvatore Spitaleri

Ensemble – Carlotta Gorgoni, Flavia De Bartolomeo, Francesca Lupoli, Giovanni Valente, Giuseppe Visaggi, Iris Trivisano, Monica De Giuseppe, Giuseppe Carvutto, Francesco Boschiazzo, Michele Iuliano, Giorgia Blasi, Luigi Giuseppe Viola

PRODUZIONE MAT ENTERTAINMENT E ANCHECINEMA

Produttore esecutivo – Andrea Costantino

Direttore di produzione – Filippo Donvito

Assistente di produzione – Francesca Servadio

LE REPLICHE

Teatro AncheCinema di Bari

Giovedì 5 gennaio: 16:45 (sold out) / 19:45

venerdì 6 gennaio: 11:00 / 16:45 / 19:45

sabato 7 gennaio: 11:00 / 16:45 / 19:45

domenica 8 gennaio 11:00 / 16:45